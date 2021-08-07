ميسي يعقد مؤتمراً صحفياً في كامب نو

المصدر: رويترز

أكد نادي برشلونة الإسباني أن المهاجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية ست مرات سيعقد مؤتمراً صحفياً غداً "الأحد" في مقر النادي.

وقال برشلونة "الخميس" إن ميسي (34 عاما) لن يجدد عقده معه وسيغادر إلى وجهة جديدة بسبب تعقيدات مالية حالت دون استمرار الارتباط المستمر منذ مدة طويلة بين الطرفين.

وسيعقد المؤتمر الصحفي لميسي في العاشرة صباحا بتوقيت جرينتش في ملعب كامب نو غدا.

وكان ميسي انضم إلى برشلونة عندما كان عمره 13 عاما وهو الهداف التاريخي للنادي برصيد 672 هدفا وصاحب أكبر عدد من المشاركات وهو 778 مباراة في كل المنافسات.

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