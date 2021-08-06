جوارديولا: مانشستر سيتي لا يفكر مطلقاً في ضم ميسي

المصدر: رويترز

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم "الجمعة" إن ناديه لا يفكر حالياً في التعاقد مع النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي بعد تأكيد رحيله عن برشلونة لكن المدرب الإسباني أشار إلى أن فريقه يفضل التعاقد مع هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير ومنتخب انجلترا.

وردا على سؤال قال جوارديولا مدرب ولاعب برشلونة السابق للصحفيين "حتى الآن نحن لا نفكر في ضمه "ميسي"".

وجاءت تصريحات جوارديولا بعد يوم من تعاقد ناديه مع جاك جريليش لاعب وسط منتخب انجلترا ونادي أستون فيلا مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

وقال جوارديولا إنه كمشجع كان يود أن ينهي ميسي مسيرته في صفوف برشلونة الذي أمضى معه كل مسيرته الاحترافية حتى الآن.

وأشاد جوارديولا بميسي ووصفه بأنه "اللاعب الاستثنائي الأول الذي رأيته طوال حياتي".

وقال إنه تمكن من تنفيذ صفقة جريليش بعد حصول النادي على 60 مليون جنيه إسترليني من بيع وإعارة لاعبين شبان.

وأكد جوارديولا اهتمام ناديه بالتعاقد مع قائد منتخب انجلترا كين لكنه أشار إلى ضرورة موافقة توتنهام أولا على لذلك مشيراً إلى رغبة أكثر من فريق في الحصول على خدمات كين.

وأضاف جوارديولا "هاري كين مهاجم استثنائي ومتميز. لا جدال في ذلك ونحن نرغب في ضمه بكل تأكيد لكن لابد من موافقة توتنهام".

ويستمر عقد كين الحالي مع توتنهام حتى 2024 وقال المدرب الجديد للنادي اللندني نونو إسبريتو سانتو إن كين جزء رئيسي من خطط النادي في الموسم الجديد.

وأوضح جوارديولا أن عدة لاعبين مثل الجناح البرتغالي برناردو سيلفا يرغبون في مغادرة النادي لكن عقودهم مستمرة.

وأردف قائلا "اللاعبون الراغبون في المغادرة يعرفون أن الباب مفتوح لأننا لا نريد وجود أحد هنا رغما عنه لكن عليهم الحصول على عروض لتحقيق الانتقال.."

وسيلتقي سيتي مع ليستر سيتي بطل كأس انجلترا في مباراة درع المجتمع في ملعب ويمبلي اللندني غدا السبت.

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