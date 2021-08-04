الاتحاد الهولندي لكرة القدم يعين لويس فان جال مدربا للمنتخب الوطني

المصدر: رويترز



أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم اليوم الأربعاء تعيين لويس فان جال مدربا جديدا للمنتخب الوطني بعدما وقع عقدا حتى نهاية كأس العالم 2022 في قطر.

ويأتي تعيين فان جال للمرة الثالثة في تدريب هولندا قبل أقل من أسبوع على احتفاله بعيد ميلاده 70.

وقال فان جال في بيان "كرة القدم الهولندية قريبة من قلبي دائما وتدريب المنتخب الوطني شرف كبير بالنسبة لي.

وسيبدأ فان جال مهمته في سبتمبر أيلول بثلاث مباريات في تصفيات كأس العالم وسيخلف فرانك دي بور الذي استقال من منصبه عقب خسارة هولندا أمام جمهورية التشيك في دور الستة عشر لبطولة أوروبا الشهر الماضي.

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