المكسيك تهزم كندا وتتأهل للقاء أمريكا في نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية

المصدر: د ب أ

صعد المنتخب المكسيكي لكرة القدم إلى نهائي بطولة الكأس الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) المقامة بالولايات المتحدة، بعدما حقق انتصارا صعبا ومثيرا أمام نظيره الكندي وتغلب عليه 2 / 1 مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينيتش) في الدور قبل النهائي.

ويلتقي المنتخب المكسيكي في النهائي، نظيره الأمريكي الذي تأهل في وقت سابق من مساء أمس بفوز صعب على المنتخب القطري 1 / صفر.

وتقدم المنتخب المكسيكي بهدف سجله أوربيلين بينيدا من ضربة جزاء في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، ثم تعادل المنتخب الكندي بهدف للاعب تاجون بوشانان في الدقيقة 57 .

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل لتستمر لوقت إضافي لكن المنتخب المكسيكي خطف هدف الفوز عن طريق هكتور هيرارا في الثواني الأخيرة، ليتأهل إلى النهائي.

كذلك تأهل المنتخب الأمريكي للنهائي بعدما حقق انتصارا صعبا أمام نظيره القطري 1 / صفر.

وأهدر حسن الهيدوس فرصة التسجيل للمنتخب القطري من ضربة جزاء في الدقيقة 61، ثم حسم المنتخب الأمريكي المواجهة وبطاقة التأهل بهدف وحيد سجله جياسي زاردس قبل أربع دقائق فقط من نهاية المباراة.

وشارك منتخب قطر في الكأس الذهبية في إطار شراكة استراتيجية بين الاتحاد القطري لكرة القدم واتحاد الكونكاكاف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز