ليفربول يسقط أمام هيرتا برلين ودياً

المصدر: د ب أ

واصل ليفربول نتائجه الهزيلة في مبارياته التجريبية التي يخوضها في معسكره الحالي بالنمسا استعدادا للموسم الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما خسر 3 / 4 أمام هيرتا برلين الألماني في لقاء ودي جرى بينهما أمس الخميس.

وافتتح الأرجنتيني سانتياجو أسكاسيبار التسجيل لهيرتا في الدقيقة 21، قبل أن يضيف زميله سوات سيردار الهدف الثاني في الدقيقة 31.

سرعان ما عاد ليفربول لأجواء اللقاء من جديد، ليدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، بعدما أحرز نجماه السنغالي ساديو ماني والياباني تاكومي مينامينو هدفين في الدقيقتين 36 و42 على الترتيب، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2 / 2.

وعاد هيرتا للتقدم من جديد، عقب تسجيل المونتينيجري ستيفان يوفيتيتش الهدفين الثالث والرابع للفريق الألماني في الدقيقتين 66 و80، فيما تكفل أليكس أوكسلايد تشمبرلين بإحراز الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 88.

وكان ليفربول تعادل 1 / 1 مع فاكير إنسبروك النمساوي وشتوتجارت الألماني، قبل أن يفوز بشق الأنفس على ماينز الألماني 1 / صفر، في لقاءاته التي خاضها استعدادا للموسم المقبل.

ويطمح ليفربول لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي غاب عنه في الموسم الماضي لمصلحة مانشستر سيتي، حيث يفتتح الموسم الجديد بمواجهة مضيفه نورويتش سيتي في 14 أغسطس المقبل.

في المقابل، يستعد هيرتا للموسم الجديد في الدوري الألماني (بوندسليغا)، حيث يستهل لقاءاته في البطولة، بمواجهة مضيفه كولون في 15 آب/أغسطس القادم.

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