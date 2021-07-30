إلغاء مباراة لمانشستر يونايتد بسبب كورونا

المصدر: رويترز

أعلن مانشستر يونايتد، اليوم، أنه ألغى مباراة ودية أمام بريستون نورث إند غداً السبت ضمن الاستعدادات للموسم الجديد بعد الاشتباه في وجود إصابات قليلة بكوفيد-19 في النادي المنافس بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعادل يونايتد 2-2 مع برنتفورد، أول من أمس، وسجل الحالات بعد فحوص دورية للفريق.

وقال يونايتد إن المباراة ألغيت كإجراء احترازي، وتم عزل الأشخاص تحسباً للخضوع لمزيد من الفحوص.

وأضاف: «في هذه المرحلة، لا نتوقع اضطرابات أخرى في المباريات المقبلة، لكننا سنواصل بروتوكولات الدوري الانجليزي الممتاز في هذا الشأن».

وتتبقى مباراة واحدة ليونايتد استعداداً للموسم الجديد أمام إيفرتون في ملعب أولد ترافورد في السابع من أغسطس، قبل أسبوع من استضافة ليدز يونايتد في افتتاح الدوري الممتاز.

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