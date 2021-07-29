القضاء السويسري يرفض طلب «فيفا» فتح تحقيق جنائي ضد بلاتر

المصدر: د ب أ

رفضت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، اليوم، طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إعادة فتح الدعوى ضد السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بشأن صفقة تتعلق بحقوق البث التلفزيوني.

وقال متحدث باسم بلاتر إن رئيس «فيفا» السابق كان يتوقع تلك النتيجة.

وتم اتهام بلاتر ببيع حقوق البث التلفزيوني بأسعار كانت أقل بكثير من القيمة السوقية في ذلك الوقت.

ولم تمضِ الإجراءات قدماً لأنه نجح في دفوعه، من بين أمور أخرى، بأن القيمة الحقيقية لحقوق البث لا يمكن تحديدها.

وتقدم «فيفا» بالشكوى بعد أن شعر بالضرر من مفاوضات رئيسه السابق.

ويتعين على بلاتر مواجهة النيابة العامة في التاسع من أغسطس المقبل، في قضية أخرى تتعلق بدفع مليوني فرنك سويسري (2.2 مليون دولار) قدَّمه «فيفا» للفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق لـ«فيفا»، عام 2011.

وشدد المتحدث على أن حالة بلاتر الصحية لا تزال سيئة، مشيراً إلى أن الاستجواب محدد بساعة ونصف الساعة في اليوم.

وتم إدخال بلاتر (85 عاماً) المستشفى في وقت سابق من هذا العام، ليخضع لعملية روتينية، ما أدى إلى مضاعفات.

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