اتفاق "ودي" لتسوية نزاع قانوني بين برشلونة ونيمار

المصدر: رويترز

أعلن برشلونة؛ عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أمس الاثنين، توصله لاتفاق "ودي" لتسوية نزاع قانوني مع نيمار؛ مهاجم البرازيل الذي رحل عن الفريق وانتقل إلى باريس سان جيرمان في 2017.

ويتعلق النزاع بما قاله نيمار إنه كان يستحق الحصول على مكافآت مرتبطة بالعقد الذي وقع عليه في أكتوبر 2016، قبل أن ينتقل إلى باريس في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وأقام نيمار دعوى قضائية ضد برشلونة وطالب بالحصول على 46.3 مليون يورو، ورد النادي بدعوى أخرى وقال إن اللاعب خالف بنود العقد.

وقضت محكمة قرارا في مصلحة برشلونة وطالبت اللاعب البرازيلي في يونيو من العام الماضي بدفع 6.7 مليون يورو للنادي.

وذكرت تقارير إسبانية أن نيمار تقدم بطعن ضد هذا الحكم وأقام دعوى قضائية جديدة ضد برشلونة. وتم سحب هذه الدعوى الآن.

وقال برشلونة إن النزاع "انتهى بشكل ودي" بين الطرفين.

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