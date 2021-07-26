كندا تتأهل للقاء المكسيك في المربع الذهبي لكأس الكونكاكاف

المصدر: د ب أ

صعد المنتخب الكندي لكرة القدم إلى الدور قبل النهائي ببطولة الكأس الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) المقامة في الولايات المتحدة، بعدما تغلب على منتخب كوستاريكا 2 / صفر مساء أمس الأحد (صباح اليوم الاثنين بتوقيت غرينيتش) ضمن منافسات دور الثمانية.

ويلتقي المنتخب الكندي في الدور قبل النهائي، نظيره المكسيكي الذي كان قد تأهل بالفوز على الهندوراس 3 / صفر مساء السبت (صباح الأحد بتوقيت غرينيتش).

وحسم المنتخب الكندي مباراته أمام كوستاريكا وبطاقة التأهل بهدفين نظيفين سجلهما جونيور هويليت وستيفن أنتونيس في الدقيقتين 18 و69.

وتختتم منافسات دور الثمانية بالمباراة المقررة بين منتخبي أمريكا وجامايكا، وسيلتقي الفائز منهما مع المنتخب القطري في الدور قبل النهائي.

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