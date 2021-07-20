"فيفا" يكشف حقيقة إجراء تغييرات في قوانين كرة القدم

المصدر: د ب أ

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حقيقة الأنباء التي تناولت نيته تغيير بعض قوانين اللعبة في الفترة المقبلة، مؤكداً أنها جميعاً عارية من الصحة.

وكانت وسائل إعلام عالمية أكدت أن (فيفا) بصدد تغيير بعض القواعد بخصوص وقت المباريات، بحيث يتم تقليل الوقت من 45 دقيقة للشوط الواحد إلى 30 دقيقة، وكذلك تغيير طريقة تنفيذ رمية التماس لتكون بالقدم بدلاً من اليد.

كما أوضحت أن اللاعب الذي سيحصل على بطاقة صفراء سيخرج من المباراة لمدة خمس دقائق، إضافة إلى وجود عدد غير محدود من التبديلات.

وذكر "فيفا"، في بيانه الذي نشره عبر موقعه الرسمي، أمس، أنه يريد توضيح عدم صحة التقارير التي تناولت رغبته في إجراء تغييرات على قوانين اللعبة، وذلك من خلال بطولة العالم للشباب في هولندا".

وأوضح أنه "يمكننا التأكيد أنه لا نية للقيام بأي تغيير مما تم ذكره في التقارير"، مشيراً إلى أن هذه التغييرات لم تتم مناقشتها في فيفا أو حتى في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب).

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