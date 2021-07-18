تسجيل أول إصابتين لرياضيين بكورونا بقرية طوكيو الأولمبية

المصدر: د ب أ

ثبت إصابة رياضيين اثنين بفيروس كورونا لتصبح السابقة بين الرياضيين في القرية الأوليمبية في طوكيو ، وذلك قبل أقل من أسبوع على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية، حسب ما ذكرته وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الأحد نقلا عن مسؤولين.

وقالت كيودو أنه بعد يوم من تسجيل اصابة أول شخص من غير الرياضيين بفيروس كورونا داخل القرية الأولمبية، أكدت اللجنة المنظمة للأولمبياد في طوكيو حدوث اصابتين بين الرياضيين لأول مرة.

ونقلت الوكالة عن اللجنة قولها أن 10 مشاركين في الأولمبياد من خارج البلاد، من بينهم رياضيين اثنين داخل القرية ورياضي أخر ليس مقيما في المنشأة، جاءت نتيجة اصابتهم بكورونا ايجابية.

وقالت اللجنة الأولمبية يوم السبت أنه تم تأكيد أول حالة اصابة بكورونا داخل القرية الأولمبية بدون تقديم أي معلومات بشأن هوية أو جنسية المصاب.

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