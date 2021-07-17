اللجنة الأولمبية تتفهم قلق اليابانيين وتناشدهم الدعم

المصدر: رويترز

أكدت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم السبت أنها تتفهم قلق وشكوك الشعب الياباني تجاه إقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية خلال تفشي الجائحة وتقول إنها تأمل أن يتغير الوضع نتيجة النجاح في تنظيم الحدث الرياضي الكبير على أرض الواقع.

وتقام ألعاب طوكيو 2020 الأولمبية، التي تأجلت عاما واحدا بسبب الجائحة العالمية، بدون جماهير وفي ظل لوائح حجر صحي صارمة.

لكن الرأي العام الياباني لا يزال فاترا تجاه الدورة في خضم زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا والمخاوف من أن يساعد تدفق الزوار الأجانب في تحويل أولمبياد طوكيو إلى حدث ينشر العدوى، والذي بدوره يمكن أن يضع المزيد من الضغط على النظام الصحي الياباني المجهد بالفعل.



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