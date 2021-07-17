القبض على مشتبه فيهما بواقعة اقتحام ملعب ويمبلي

المصدر: د ب أ

كشفت شرطة العاصمة البريطانية لندن عن القبض على شخصين للاشتباه فيهما بعملية سرقة معدات ساعدت جماهير على اقتحام ملعب ويمبلي لحضور المباراة النهائية لكأس أمم أوروبا (يورو 2020) بدون تذاكر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن شخصين، كلاهما عمره 18 عاماً، سرقا معدات وشاركاها مع آخرين للسماح لهم بمشاهدة مباراة إنجلترا وإيطاليا في النهائي.

ورفض المحققون الكشف عن هوية المعدات التي تمت سرقتها.

وأوضحت الوكالة أن الثنائي من إلفورد ونيوهام شرقي لندن تم إطلاق سراحهما على ذمة القضية، فيما تتواصل التحقيقات في الواقعة.

وتعهدت شرطة العاصمة بمواصلة التحقيقات في المخالفات التي ارتكبها المشجعون قبل المباراة وأدت إلى حدوث خرق للأمن في ملعب ويمبلي.

وانتشرت لقطات لازدحام جماهيري كبير على السلالم الخارجية لملعب ويمبلي قبل المباراة التي انتهت بخسارة المنتخب الإنجليزي 2 / 3 بضربات الترجيح.

وهدأ الوضع خلال فترة ما بين الشوطين، لكن كان هناك 300 شخص يحاولون الدخول إلى الملعب في ذلك الوقت.

وقال بعض المشجعين ممن كانوا داخل ملعب ويمبلي إن العديد من الأشخاص كانوا يقفون داخل الردهات في الشوط الأول بكامله لمشاهدة المباراة.

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