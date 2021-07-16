يويفا يعلن المدن المضيفة لنهائي دوري الأبطال

المصدر: رويترز

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا" اليوم "الجمعة" إن نهائي دوري أبطال أوروبا في المواسم الأربعة المقبلة بين عامي 2022 و2025 سيقام في سان بطرسبرج وإسطنبول ولندن وميونيخ على الترتيب.

وكان من المقرر أن يستضيف استاد كريستوفسكي في سان بطرسبرج نهائي 2020، لكن لتأجيل المباراة النهائية وإقامتها في لشبونة بسبب جائحة كوفيد-19 في أوروبا، لقد تأجل استضافة المدينة الروسية للنهائي إلى 2022.

وستستضيف إسطنبول، التي كان من المقرر أن تستضيف نهائي 2021 لكن المباراة انتقلت إلى بورتو للسماح للجماهير بحضورها، نهائي عام 2023.

وستقام المباراة النهائية لنسخة 2025 في ميونيخ التي كانت من المقرر أن تستضيف نهائي 2023، بينما سيحتفظ استاد ويمبلي في لندن بحقه في استضافة نهائي 2024.

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