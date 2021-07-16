تبرع اتحاد كرة القدم ورابطة الدوري في المانيا لضحايا الفيضانات

المصدر: د ب أ

انشأت الجهات المسؤولة عن إدارة كرة القدم في ألمانيا صندوقا بقيمة ثلاثة ملايين يورو (5ر3 مليون دولار) لمساعدة ضحايا الفيضانات الكارثية التي أودت بحياة العشرات في الجزء الغربي من البلاد.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم ورابطة الدوري الألماني التبرع اليوم الجمعة، وذكرا :"صور الفيضانات والدمار، المدى الكامل لهذه الكارثة، يتركنا متأثرين ومذعورين".

وأضافا في بيان مشترك :"أفكارنا مع أقارب الضحايا والمصابين والعديد من المحتاجين".

وأوضح الاتحاد والرابطة أن الأموال لن تكون قادرة على تخفيف المعاناة الإنسانية ولكنهما يأملان، على الأقل، في تقديم بعض الدعم,

وتواصل الاتحاد الألماني لكرة القدم مع الاتحاد الأوروبي "يويفا"، والذي وافق على منح بعض الدعم.

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