اليابان تؤكد تنظيم ألعاب يتوفر فيها الأمن والسلامة

المصدر: رويترز

أكد متحدث باسم الحكومة اليابانية اليوم الجمعة إن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أكد لزعماء دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) عزم بلاده على تنظيم دورة أولمبية يتوفر فيها الأمن والسلامة للجميع بينما لم يعبر أي من زعماء أبيك عن القلق بتسبب الألعاب في تفشي العدوى بفيروس كورونا.

وجاءت تصريحات المتحدث ناوكي أوكادا كبير أمناء مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي بعد اجتماع افتراضي لزعماء المنتدى.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 في 23 يوليو تموز الجاري وتستمر حتى الثامن من أغسطس آب المقبل.



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