فييرا يستقيل من رئاسة نادي بنفيكا

المصدر: د ب أ

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي اليوم الجمعة عن استقالة رئيسه لويس فيليبي فييرا من منصبه بعد اعتقاله بسبب ادعاءات بتورطه في قضايا تهرب ضريبي وغسل أموال.

وتقددم فييرا /72 عاما/ باستقالته مساء أمس الخميس بعد 18 عاما قاد فيها النادي العريق.

وقبل أسبوع واحد ، تم اعتقال فييرا لتورطه في صفقات تزيد قيمتها عن 100 مليون يورو (118 مليون دولار) في كرة القدم ، ثم تم وضعه بعد ذلك رهن الإقامة الجبرية.

وتولى نجم خط الوسط البرتغالي الدولي السابق روي كوستا ، الذي يشغل منصب المدير الرياضي لبنفيكا منذ عام 2008 ، منصب رئاسة النادي خلفا لفييرا بشكل مؤقت.

وينفي فييرا ارتكابه لأي أخطاء ، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراحه قريبا من الإقامة الجبرية في مقابل الكفالة.

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