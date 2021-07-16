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    فييرا يستقيل من رئاسة نادي بنفيكا

    المصدر:
    • د ب أ
    التاريخ:

    أعلن نادي بنفيكا البرتغالي اليوم الجمعة عن استقالة رئيسه لويس فيليبي فييرا من منصبه بعد اعتقاله بسبب ادعاءات بتورطه في قضايا تهرب ضريبي وغسل أموال.

    وتقددم فييرا /72 عاما/ باستقالته مساء أمس الخميس بعد 18 عاما قاد فيها النادي العريق.

    وقبل أسبوع واحد ، تم اعتقال فييرا لتورطه في صفقات تزيد قيمتها عن 100 مليون يورو (118 مليون دولار) في كرة القدم ، ثم تم وضعه بعد ذلك رهن الإقامة الجبرية.

    وتولى نجم خط الوسط البرتغالي الدولي السابق روي كوستا ، الذي يشغل منصب المدير الرياضي لبنفيكا منذ عام 2008 ، منصب رئاسة النادي خلفا لفييرا بشكل مؤقت.

    وينفي فييرا ارتكابه لأي أخطاء ، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراحه قريبا من الإقامة الجبرية في مقابل الكفالة.

    كلمات دالة:
    • لويس فيليبي فييرا ،
    • نادي بنفيكا البرتغالي
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