يونس يتسلم جائزة "لوريل الأولمبية" في الحفل الافتتاحي لأولمبياد طوكيو

المصدر: د ب أ

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الخميس، أن الفائز بجائزة نوبل للسلام محمد يونس، من بنجلادش، سيحصل على جائزة لوريل الأولمبية وهي جائزة مرموقة أنشأتها اللجنة الأولمبية الدولية لتكريم الإنجازات الفردية المتميزة، وذلك في الحفل الافتتاحي لأولمبياد طوكيو المقرر إقامته 23 من الشهر الجاري.

وسيكون يونس /81 عاما/ ثاني متلقي لجائزة لوريل، وهو تقليد جديد بدأته اللجنة الأولمبية في أولمبياد ريو 2016 عندما كرمت العداء الكيني السابق كيب كينو.

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية أن جائزة لوريل مخصصة لتكريم "الأفراد المتميزين لإنجازاتهم في التعليم،و الثقافة، والتنمية، والسلام من خلال الرياضة".

وحصل يونس، وهو مستثمر في المجال الاجتماعي ومصرفي وخبير اقتصادي، على جائزة نوبل للسلام في 2006 لريادته في مفاهيم الإقراض الصغير والتمويل الصغير.

وقال توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، إن يونس كان "مصدرا للإلهام لنا جميعا".

وأضاف :" ساعد الرياضيين في تطوير حياتهم المهنية بعد الرياضة ليصبحوا رواد أعمال مسؤولين اجتماعيا

ويشاركنا في رؤيتنا حول كيفية مساهمة الرياضة في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".

وأضاف :"على وجه التحديد، مع باريس 2024، فهو يساعد في بناء نموذج جديد للأولمبياد مع الحد الأدنى من التأثير على الكوكب وأقصى تأثير على شعب البلد المستضيف".



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