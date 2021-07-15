باخ وحاكمة طوكيو سيجتمعان بعد زيادة المصابين بكورونا

المصدر: رويترز

قالت حكومة طوكيو إن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ويوريكو كويكي حاكمة طوكيو سيجتمعان اليوم الخميس بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في المدينة المضيفة للأولمبياد.

ولم يتضح بعد سبب الاجتماع بين باخ وكويكي والذي يأتي بعد يوم واحد من لقاء باخ مع يوشيهيدي سوجا رئيس وزراء اليابان.

وقبل ثمانية أيام من حفل افتتاح الألعاب في 23 يوليو الجاري، سجلت طوكيو 1149 إصابة بالفيروس وهي أعلى حصيلة يومية منذ قرب نهاية يناير كانون الثاني.

وفقدت الألعاب الأولمبية، التي ضربتها الجائحة وتأجلت من العام الماضي، الدعم العام وسط مخاوف مستمرة بشأن مخاطر العدوى.

وتم اكتشاف العديد من الإصابات بالفيروس بين الرياضيين عند وصولهم إلى اليابان.

وأكد مسؤول في طوكيو اليوم الخميس أن ثماني لاعبات من المنتخب الكيني للرجبي المشارك في الأولمبياد خالطن أحد المصابين بفيروس كورونا على متن الطائرة إلى طوكيو.

وأضاف أن نتيجة جميع اللاعبات جاءت سلبية بعد الوصول إلى المطار، ومن المنتظر إقامتهن في طوكيو حتى بدء الألعاب.

وفي مطلع الأسبوع الحالي أعلنت طوكيو حالة طوارئ رابعة بعد زيادة أعداد المصابين بالفيروس وهو ما أجبر المنظمين على إقامة البطولة بدون جماهير على الإطلاق.

وقال باخ أمس الأربعاء إن معدل التطعيم المرتفع بين المشاركين والفقاعة الأولمبية التي تحد من حركة الرياضيين والأطراف المعنية الأخرى وحظر المتفرجين والفحوص المستمرة كانت جزءا من خطط المنظمين لتقليل أي خطر.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "يجب أن تصل هذه الرسالة. يجب أن يثق اليابانيون في هذا".

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