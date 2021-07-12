ساوثجيت مدرب انجلترا يستبعد أي قرار الآن بشان مستقبله

المصدر: رويترز

اكد جاريث ساوثجيت مدرب منتخب انجلترا لكرة القدم إنه سيفكر مليا قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بمستقبله مع الفريق لكنه حاليا ينوي الاستمرار في منصبه على رأس الجهاز الفني للفريق.

وخسرت انجلترا بركلات الترجيح أمام إيطاليا في نهائي بطولة أوروبا 2020 في استاد ويمبلي اللندني الليلة الماضية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وينتهي العقد الحالي لساوثجيت بعد نهائيات كأس العام 2022 في قطر لكن الاتحاد الانجليزي للعبة الشعبية كشف عن رغبته في تمديد الارتباط بين الطرفين.

وقال ساوثجيت في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "لا أعتقد أن الوقت الآن مناسب للتفكير في هذا الأمر. علينا التأهل لنهائيات كأس العالم في قطر. وأنا بحاجة إلى وقت للتفكير بهدوء في بطولة أوروبا 2020 واحتاج للراحة".

وأضاف المدرب "قيادة فريق بلادك في هذه البطولات يكون له تأثير عليك. وأنا لا أريد الالتزام بشيء لمدة أطول مما يجب. المسألة ليست مالية. حاليا أريد الوصول بالفريق إلى نهائيات قطر".

وسبق لساوثجيت قيادة المنتخب الانجليزي لقبل النهائي في كأس العالم 2018 في روسيا.

وأوضح ساوثجيت أن الوصول لقبل نهائي كأس العالم ولنهائي بطولة أوروبا 2020 "يفترض أنه خطوة في الاتجاه الصحيح".



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