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    طريق "الآزوري" إلى اللقب الأوروبي

    المصدر:
    • د ب أ
    التاريخ:

    توج المنتخب الإيطالي لكرة القدم بلقب بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020 ) بالفوز على نظيره الإنجليزي 3 / 2 بركلات الترجيح أمس الأحد على استاد "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن في المباراة النهائية بعد انتهاء كل من الوقتصن الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1.

    وشق المنتخب الإيطالي (الآزوري) طريقه بنجاح وجدارة إلى منصة التتويج للبطولة من خلال عدة عروض وانتصارات مثيرة على مدار الأدوار المختلفة للبطولة.

    والسطور التالية توضح مسيرة الآزوري نحو اللقب الأوروبي :
    دور المجموعات:

    تركيا × إيطاليا صفر / 3

    إيطاليا × سويسرا 3 / صفر

    إيطاليا × ويلز 1 / صفر.

    وتصدر المنتخب الإيطالي المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية.

    دور الستة عشر:
    إيطاليا × النمسا 2 / 1.

    دور الثمانية:

    بلجيكا × إيطاليا 1 / 2.

    الدور قبل النهائي:

    إيطاليا × إسبانيا 1 / 1 (4 / 2 بركلات الترجيح).

    النهائي:
    إيطاليا × إنجلترا 1 / 1 (3 / 2 بركلات الترجيح).

     

    كلمات دالة:
    • كأس أمم أوروبا،
    • المنتخب الإنجليزي،
    • المنتخب الإيطالي
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