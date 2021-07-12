طريق "الآزوري" إلى اللقب الأوروبي

المصدر: د ب أ

توج المنتخب الإيطالي لكرة القدم بلقب بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020 ) بالفوز على نظيره الإنجليزي 3 / 2 بركلات الترجيح أمس الأحد على استاد "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن في المباراة النهائية بعد انتهاء كل من الوقتصن الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1.

وشق المنتخب الإيطالي (الآزوري) طريقه بنجاح وجدارة إلى منصة التتويج للبطولة من خلال عدة عروض وانتصارات مثيرة على مدار الأدوار المختلفة للبطولة.

والسطور التالية توضح مسيرة الآزوري نحو اللقب الأوروبي :

دور المجموعات:

تركيا × إيطاليا صفر / 3

إيطاليا × سويسرا 3 / صفر

إيطاليا × ويلز 1 / صفر.

وتصدر المنتخب الإيطالي المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية.

دور الستة عشر:

إيطاليا × النمسا 2 / 1.

دور الثمانية:

بلجيكا × إيطاليا 1 / 2.

الدور قبل النهائي:

إيطاليا × إسبانيا 1 / 1 (4 / 2 بركلات الترجيح).

النهائي:

إيطاليا × إنجلترا 1 / 1 (3 / 2 بركلات الترجيح).

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