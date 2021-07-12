طريق "الآزوري" إلى اللقب الأوروبي
توج المنتخب الإيطالي لكرة القدم بلقب بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020 ) بالفوز على نظيره الإنجليزي 3 / 2 بركلات الترجيح أمس الأحد على استاد "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن في المباراة النهائية بعد انتهاء كل من الوقتصن الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1.
وشق المنتخب الإيطالي (الآزوري) طريقه بنجاح وجدارة إلى منصة التتويج للبطولة من خلال عدة عروض وانتصارات مثيرة على مدار الأدوار المختلفة للبطولة.
والسطور التالية توضح مسيرة الآزوري نحو اللقب الأوروبي :
دور المجموعات:
تركيا × إيطاليا صفر / 3
إيطاليا × سويسرا 3 / صفر
إيطاليا × ويلز 1 / صفر.
وتصدر المنتخب الإيطالي المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية.
دور الستة عشر:
إيطاليا × النمسا 2 / 1.
دور الثمانية:
بلجيكا × إيطاليا 1 / 2.
الدور قبل النهائي:
إيطاليا × إسبانيا 1 / 1 (4 / 2 بركلات الترجيح).
النهائي:
إيطاليا × إنجلترا 1 / 1 (3 / 2 بركلات الترجيح).