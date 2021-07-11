ديوكوفيتش يبدد أحلام بيرتيني ويتوج ببطولة ويمبلدون للتنس

المصدر: د ب أ

توج النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش بلقب منافسات فردي الرجال لبطولة إنجلترا المفتوحة للتنس (ويمبلدون)، ثالث بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى هذا العام اليوم الأحد، عقب فوزه على الإيطالي ماتيو بيرتيني في المباراة النهائية للمسابقة.

وقلب ديوكوفيتش خسارته في المجموعة الأولى، إلى انتصار كبير، بعدما حسم المجموعات الثلاث الأخرى لصالحه، ليفوز بالمباراة بنتيجة 6 / 7 و6 / 4 و6 / 3 و6 / 3.

وبات هذا هو اللقب الـ20 لديوكوفيتش في بطولات جراند سلام، ليعادل الرقم القياسي للنجمين الأسطوريين السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافاييل نادال، اللذين توجا بنفس العدد من الألقاب في البطولات الكبرى، ويمكن لديوكوفيتش أن ينفرد بالرقم القياسي إذا فاز ببطولة أمريكا المفتوحة التي تقام في وقت لاحق من هذا العام.

وبات ديوكوفيتش، الذي توج بلقب ويمبلدون للمرة السادسة في تاريخه والثالثة على التوالي، أول لاعب يتوج بألقاب أول ثلاث بطولات كبرى في العام، منذ أن حقق رود لافر هذا الإنجاز في عام 1969.

وكان اللاعب الصربي فاز ببطولة أستراليا المفتوحة في شباط/فبراير الماضي، قبل أن يفوز ببطولة فرنسا (رولان جاروس) الشهر الماضي.

وفي حال فوزه بالبطولة التي تقام في نيويورك سيصبح أول رجل في آخر 52 عاما يفوز بالبطولات الأربعة الكبرى في عام واحد، والثالث بشكل عام، بعد الأمريكي دونالد بودج في 1938 والأسترالي رود لافر في 1962 و1969.

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