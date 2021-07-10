توماس باخ: أولمبياد طوكيو سيشكل تجربة رائعة للرياضيين

المصدر: د ب أ

وجه توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية رسالة دعم إلى الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو، بعد الإعلان أمس الأول الخميس عن حظر حضور المشجعين في منافسات الدورة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال باخ في مقطع فيديو نشر مساء أمس الجمعة :"شعرنا جميعا بالأسف إزاء قرار عدم حضور المتفرجين، من أجل المتفرجين وبشكل أكبر من أجل الرياضيين، الذين لن يتمكنوا من الاستمتاع بالحياة في الأجواء الأولمبية."

وأكد باخ أن السلامة جاءت على رأس الأولويات في هذه الدورة الأولمبية، لكنه أشار أيضا إلى أن الرياضيين ستكون لديهم تجربة أولمبية ستظل في الذاكرة.

وقال باخ :"بالنسبة للرياضيين، أظن أن مشاعرهم ستكون مختلفة للغاية، لأنهم سيدركون أن المليارات من الناس من جميع أنحاء العالم سيكونوا معهم بقلوبهم ويدعموهم ويشعرون بهم."

وأضاف :"لذلك، على الرياضيين أيضا تقدير هذه المشاعر، والشعور بالحافز في ظل هذا الشكل الجديد والمختلف من الدعم في أوقات تشهد ظروف غير مسبوقة."

كانت اليابان قد أعلنت منذ فترة طويلة حظر حضور المشجعين الأجانب، لكن الأمال كانت معلقة على السماح بحضور المشجعين اليابانيين بنسبة نحو 50 % من سعة المدرجات بحيث لا يتجاوز عدد الحضور عشرة ألاف مشجع.

لكن بعد أن تم الإعلان عن فرض حالة الطوارئ مجددا في طوكيو لفترة تغطي فترة إقامة الدورة الأولمبية، قرر المنظمون إقامة الدورة الأولمبية دون حضور جماهير.

كذلك ستقام مباريات كرة القدم ضمن منافسات الأولمبياد، والمقررة في جزيرة هوكايدو أقصى شمال اليابان، بدون جماهير. وكان المسؤولون قد طالبوا الجماهير في وقت سابق بعدم الاصطفاف على جوانب الطرق خلال منافسات الماراثون ومسابقات المشي.

وبرر المنظمون القرار بصعوبة منع المشجعين من التنقل بين هوكايدو وطوكيو.

وستقام منافسات البيسبول والسوفتبول في فوكوشيما بدون جماهير، حيث تراجع المنظمون عن قرار سابق يقضي بالسماح بحضور الجماهير في استاد أزوما للبيسبول.

وضمن الإجراءات الوقائية، لن يسمح للمتفرجين بالتواجد في حديقة موساشينونوموري، التي تنطلق منها سباقات الدراجات على الطرق.

وعلى جانب آخر، كانت مقاطعات مياجي وفوكوشيما وشيزوكا قد أبدت رغبة في السماح بحضور الجماهير خلال المنافسات.

وتنطلق منافسات أولمبياد طوكيو في 23 يوليو الجاري وتختتم في الثامن من أغسطس المقبل.

وقال توماس باخ إن تسعة ألاف ساعة من المنافسات ستبث تليفزيونيا حول العالم، وإن الرياضيين والجماهير "سوف يستمتعون بتجربة رقمية فريدة.



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