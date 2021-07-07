استبعاد إثنين من لاعبي التجديف الروسي من أولمبياد طوكيو بسبب المنشطات

المصدر: د ب أ

تقرر استبعاد إثنين من الرياضيين الروس من منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو المقبلة، بعدما جاءت عينتهما في اختبار للمنشطات إيجابية ، وفقا لستانيسلاف بوزدنياكوف، رئيس اللجنة الأولمبية الروسية.

ونقلت وكالة (تاس) للأنباء الروسية الرسمية عن بوزدنياكوف قوله اليوم الأربعاء " تم مؤقتا تعليق مشاركتهما في المنافسات والتدريبات وتم استبعادهما من الفريق الأولمبي".

وثبت تناول كل من نيكيتا مورجاتشيف وبافل سورين، لاعبي التجديف الروسيين، مادة (ميلدونيوم) المحظورة أثناء الاختبارات التي خضعا لها بمعسكر تدريبي في اليونان.

وقال إليكسي زفيرين، رئيس الاتحاد الروسي للتجديف، إن المهمة الآن هي اتخاذ قرار بشأن فتح العينة (ب) ومعرفة كيفية دخول المادة إلى منظومة الرياضيين.

من جانبه، أعرب أليكسندر كولاجين، مدرب مورجاتشيف، عن شكوكه في أن الرياضيين الأثنين تناولا هذه المادة عن عمد. وأشار إلى أنه يمكن خلطها بالماء بسهولة، وربما تشاركا في إحدى الزجاجات.

وتعتزم روسيا إرسال 335 رياضيا إلى أولمبياد طوكيو، التي تجرى في الفترة من 23 يوليو الجاري إلى 8 أغسطس المقبل، حيث يتعين على الرياضيين الروس التنافس كلاعبين محايدين بدون علمهم ونشيدهم، بسبب العقوبات المتعلقة بالمنشطات.

كانت محكمة التحكيم الرياضية ("كاس") أعلنت في شهر ديسمبر الماضي استبعاد روسيا لمدة عامين عن المشاركة في البطولات الدولية الكبرى بينها أولمبياد طوكيو الصيف المقبل والأولمبياد الشتوي في الصين عام 2022، وذلك لانتهاكها قوانين مكافحة المنشطات المتمثلة في تلاعبها في نتائج فحص المنشطات في موسكو في الفترة بين عامي 2011 و2015.



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