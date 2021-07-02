مدرب بلجيكا يؤجل حسم موقف دي بروين وهازارد من المشاركة أمام إيطاليا

المصدر: د ب أ

أكد الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البلجيكي، أنه سيتخذ قراره بشأن مشاركة الثنائي كيفين دي بروين وإدين هازارد في مباراة إيطاليا في دور الثمانية ببطولة كأس أمم أوروبا 2020 لكرة القدم من عدمه، قبل وقت قصير من اللقاء.

وقال مارتينيز في مؤتمر صحفي، أمس الخميس: "اللاعبان لم يشاركا في تدريبات الفريق وقد توقعنا ذلك، لا زال لدينا 24 ساعة ونحن نتحلى بالإيجابية حيال ذلك الأمر".

وأضاف: "نعلم جيدا أننا في سباق مع الزمن، يجب علينا الانتظار حتى الدقيقة الأخيرة، غدا سنرى إذا ما كان بمقدورهما اللعب أم لا".

وتعرض دي بروين لإصابة في الكاحل في المباراة التي فاز بها فريقه على البرتغال 1 / صفر في دور الستة عشر من البطولة، بينما يعاني هازارد من إصابة في أوتار الركبة، وتدرب الثنائي أمس بشكل منفرد.

وقال مارتينيز: "نرغب في أن يكون اللاعبين في كامل لياقتهما، نحن في بطولة".

وأضاف: "موقف هازارد أصعب كثيرا، لكن مع دي بروين الأمر أفضل قليلا".

وتابع: "دي بروين أفضل صانع لاعب في عالم كرة القدم"، وفي حال غاب كلا اللاعبين(هازارد ودي بروين)، سيكون كل من ديريس مرتينز ويانيك كاراسكو بديلين منطقيين.

من جانبه، أشاد أكسيل فيستل لاعب، وسط منتخب بلجيكا، بالفريق الإيطالي وثنائي خط الوسط جورجينيو وماركو فيراتي، لكنه أكد أن فريقه يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة.

وقال فيستل، الذي استعاد ذكريات كأس العالم 2018 حينما تأهل الفريق للدور قبل النهائي من البطولة وخسرت أمام فرنسا بطل العالم: "نحن نريد أن نكون أفضل مما كنا عليه في روسيا، لكن الأمر لن يكون نزهة".

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