فيدرر: الفوز على فرنسا أظهر قدرة سويسرا على تحريك الجبال

المصدر: رويترز

أكد أسطورة التنس السويسري فيدرر إن فوز بلاده المفاجئ على فرنسا بطلة العالم يوم الاثنين في بطولة أوروبا لكرة القدم يظهر قدرة المنتخبات الصغيرة على تحريك الجبال.

وقال فيدرر، الذي فاز بمباراته الافتتاحية في ويمبلدون اليوم الثلاثاء، إن بوسع سويسرا الآن التقدم خطوة أخرى أمام إسبانيا يوم الجمعة.

وأضاف عن فوز سويسرا بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراة دور الستة عشر بالتعادل 3-3 "كان يوما رائعا في كرة القدم أمس نظرا لقوة المنافسة.

"انتفضت سويسرا بقوة خاصة بعد أحداث المباراة الغريبة وتقدمها 1-صفر وإضاعة ركلة جزاء وتحول الأمور رأسا على عقب في نصف ساعة. وكان الخروج وشيكا.

"لكني فخور بالطريقة التي انتفض بها الفريق. يتحقق هذا الأمر كثيرا في الرياضة خاصة في كرة القدم حين يقدم الفريق أداء جماعيا ويؤمن بقدراته عندها يستطيع تحريك الجبال".

ومن الغريب أن الأسطورة السويسري الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى واجه اليوم الفرنسي أدريان مانارينو وكان قريبا أيضا من الخروج بعد أن تأخر بمجموعتين لواحدة.

لكنه فاز بالمجموعة الرابعة بعد إصابة مانارينو وانسحابه.

وأبدى فيدرر تعاطفه مع كيليان مبابي مهاجم فرنسا الذي أهدر ركلة ترجيح ليهدي منتخب سويسرا التأهل.

وقال "ركلات الترجيح قاسية دائما. أشعر بالأسف من أجل منتخب فرنسا ولاعبيه لأني استمتع كثيرا بمشاهدتهم.

"أتمنى الآن كل التوفيق لمنتخب سويسرا. أتمنى أن يكرر نفس الأداء وأن يؤجل الاحتفالات للانتقال إلى الخطوة التالية. سيكون حدثا تاريخيا إذا تأهلت سويسرا لقبل النهائي في بطولة كبيرة مثل بطولة أوروبا".

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