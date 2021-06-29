ميسي يسجل "ثنائية" في فوز الأرجنتين 4-1 على بوليفيا

المصدر: رويترز

سجل ليونيل ميسي هدفين ليقود الأرجنتين للفوز 4-1 على بوليفيا والتأهل لمواجهة الإكوادور في دور الثمانية لكأس كوبا أمريكا لكرة القدم مساء أمس الاثنين.

وافتتح أليخاندرو جوميز التسجيل للأرجنتين بعد تمريرة مذهلة من ميسي في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف ميسي بنفسه الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 32.

وجعل ميسي، الذي اجتاز رقم خافيير ماسكيرانو وأصبح أكثر لاعبي الأرجنتين خوضا للمباريات الدولية، النتيجة 3-صفر قبل الاستراحة بفضل تسديدة ساقطة بشكل رائع.

وقلص إروين سافيدرا الفارق لبوليفيا بعد مرور ساعة من اللعب، قبل أن يسجل البديل لاوتارو مارتينيز الهدف الرابع بعد خمس دقائق.

وتعني النتيجة أن الأرجنتين ستواجه الإكوادور في دور الثمانية يوم السبت، بينما ستلعب أوروغواي، التي فازت 1-صفر على باراغواي أمس الاثنين، ضد كولومبيا في اليوم ذاته.

وستلتقي البرازيل صاحبة الأرض ضد تشيلي في ريو دي جانيرو يوم الجمعة، بينما تلعب باراغواي ضد بيرو في اليوم ذاته.

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