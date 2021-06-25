أوروغواي تبلغ ربع نهائي كوبا أمريكا بالفوز 2-0 على بوليفيا

المصدر: رويترز

تأهلت أوروغواي إلى دور الثمانية بكأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد فوزها 2-صفر على بوليفيا أمس الخميس بفضل هدف بالخطأ في الشوط الأول وآخر قرب النهاية من إدينسون كافاني.

وتقدمت أوروغواي قبل خمس دقائق من الاستراحة عندما ارتبك خايرو كينتيروس وكارلوس لامبي لتدخل الكرة مرمى فريقهما بوليفيا.

وأضاف كافاني الهدف الثاني قبل 12 دقيقة من النهاية بعد تمريرة عرضية من فاكوندو توريس.

وتملك أوروغواي أربع نقاط من ثلاث مباريات وتأهلت إلى دور الثمانية.

ويجب على بوليفيا الفوز على الأرجنتين في آخر مباراة على أن تسير بقية النتائج في صالحها للحفاظ على آمالها في التأهل من المجموعة الأولى.

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