بيرو تتعافى من تأخرها بهدفين لتتعادل 2-2 مع الإكوادور

المصدر: رويترز

قاد جيانلوكا لابادولا انتفاضة بيرو في الشوط الثاني لتعوض تأخرها وتدرك التعادل 2-2 مع الإكوادور في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وحافظ الفريقان على آمالهما في التأهل لدور الثمانية حيث تتبقى مباراة واحدة لكل منهما.

وتملك الإكوادور نقطتين من ثلاث مباريات مقابل أربع نقاط لبيرو.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

والإكوادور أحد فريقين فشلا في حصد لقب كوبا أمريكا ورغم غياب المهاجم إينر فالنسيا للإيقاف أنهت الشوط الأول متقدمة 2-صفر.

وحول ريناتو تابيا تمريرة برفيس إستوبينان العرضية بالخطأ في مرماه في الشوط الأول ثم أضاف أيرتون برسيادو الهدف الثاني قبل الاستراحة عندما وصل إلى ركلة حرة من داميان دياز ليضعها في شباك الحارس بيدرو جالايسي.

وغاب المهاجم المخضرم باولو جيريرو عن بيرو لكن لابادوا، الذي سبق أن انضم لتشكيلة إيطاليا قبل اختيار اللعب لبلد والدته، ساعد المنتخب.

وقدم لابادولا أداء رائعا في الشوط الثاني وأحرز هدفه الأول مع المنتخب بعد أربع دقائق من الاستراحة بعد تمريرة من كريستيان كويفا.

وبعد ذلك بخمس دقائق استلم لابادولا تمريرة من سيرجيو بينيا ومررها إلى أندريه كارييو ليدرك التعادل.

وبحث الفريقان عن الفوز لكن المباراة انتهت بالتعادل في المجموعة الثانية ليتأجل الحسم إلى الجولة الأخيرة الأحد المقبل.

وتلعب بيرو ضد فنزويلا فيما تلعب الإكوادور ضد البرازيل المتصدرة التي تواجه كولومبيا في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

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