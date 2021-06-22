الأرجنتين إلى في دور الثمانية لكوبا أمريكا بفوز على باراغواي

المصدر: رويترز

تأهلت الأرجنتين إلى دور الثمانية في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد الفوز 1-صفر على باراغواي مساء أمس الاثنين.

وسجل أليخاندرو جوميز هدف المباراة الوحيد بعد عشر دقائق من البداية عندما تلقى تمريرة متقنة من أنخيل دي ماريا وسدد الكرة ساقطة من مدى قريب من فوق الحارس.

وشهدت المباراة مشاركة ليونيل ميسي للمرة 147 مع الأرجنتين ليعادل الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية في بلاده.

وضغطت باراغواي في الشوط الثاني من أجل إدراك التعادل، لكنها عجزت عن اختراق دفاع الأرجنتين ولم تترجم الاستحواذ إلى فرص.

وأصبح رصيد الأرجنتين بهذا الفوز سبع نقاط من ثلاث مباريات في صدارة المجموعة الأولى، وبفارق نقطتين عن تشيلي، وأربع نقاط عن باراغواي، وست نقاط عن أوروغواي.

وتتذيل بوليفيا الترتيب من دون رصيد.

وتتأهل أول أربعة منتخبات في المجموعة إلى دور الثمانية.

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