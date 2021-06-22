إنفانتينو يلتقي بوتين في موسكو

المصدر: د ب أ

التقى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين في موسكو لمناقشة أمور عدة، من بينها تأثير كأس العالم 2018 في روسيا على كرة القدم في البلاد ومكانتها في المجتمع.

ومن بين الأمور التي جرى مناقشتها بين إنفانتينو وبوتين خلال لقائهما في الكرملين، استراتيجيات تطوير كرة القدم في البلاد والاستعدادات لكأس العالم 2022 في قطر، بحسب بيان فيفا أمس الاثنين.

وقال إنفانتينو في بيان "روسيا أمة كروية تدعو إلى الفخر، وخطفت قلوب المزيد من الجماهير في 2018".

وتوجه إنفانتينو بالشكر إلى بوتين والاتحاد الروسي لكرة القدم "ليس فقط لمواصلة دفع المؤسسات الكروية نحو النجاح لكن أيضا لاستغلال نفوذ كرة القدم في تعزيز التنوع داخل وحول المستطيل الأخضر".

وأشار "روسيا والشعب الروسي تركوا انطباعا إيجابيا للغاية في ذاكرة الجميع بعد البطولة، إنه بالتأكيد إرث طويل الأمد لكأس العالم التي جرت هنا قبل ثلاثة أعوام".

وحضر إنفانتينو مباراة فنلندا وبلجيكا في سان بطرسبرج في يورو 2020، في نفس المدينة التي استضافت سبع مباريات في مونديال 2018.

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