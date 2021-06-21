كولومبيا تنهزم من بيرو 1-2 في كوبا أمريكا بنيران صديقة

المصدر: رويترز

أحرز ييري مينا هدفا بالخطأ في مرماه في الشوط الثاني لتخسر كولومبيا 2-1 أمام بيرو في مباراة مثيرة بكأس كوبا أمريكا لكرة القدم أمس الأحد.

وتقدم منتخب بيرو في الدقيقة 17 عن طريق سيرجيو بينيا لكن كولومبيا عادلت النتيجة بعد ثماني دقائق من الشوط الثاني عندما هز ميجل بورخا الشباك من علامة الجزاء بعد سقوطه داخل المنطقة عقب مخالفة من الحارس بيدرو جاليسي.

وسجلت بيرو هدف الفوز بعد 11 دقيقة أخرى عندما ارتطمت كرة عرضية بصدر مينا مدافع إيفرتون وتحولت إلى مرمى فريقه.

وبهذه النتيجة تحتل بيرو المركز الثالث في المجموعة الثالثة التي تضم خمسة فرق برصيد ثلاث نقاط من مباراتين، وتتقدم بنقطة واحدة على كولومبيا التي خاضت ثلاث مباريات. وتتصدر البرازيل المجموعة بست نقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز