فنزويلا تعوض تأخرها مرتين وتتعادل 2-2 مع الإكوادور

المصدر: رويترز

أحرز رونالد هرنانديز هدفه الدولي الأول في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح فنزو يلا تعادلا مثيرا 2-2 مع الإكوادور في مباراتهما بكأس كوبا أمريكا لكرة القدم أمس الأحد.

وتملك الإكوادور بهذه النتيجة نقطة واحدة من مباراتين في المجموعة الثانية مقابل نقطتين لفنزويلا من ثلاث مباريات.

ومع تأهل أربعة فرق من خمسة إلى دور الثمانية سيكون الختام مثيرا في المجموعة التي تضم أيضا البرازيل وكولومبيا وبيرو.

والإكوادور وفنزويلا هما الفريقان الوحيدان في أمريكا الجنوبية اللذان لم يسبق لهما الفوز بكوبا أمريكا ورغم أن المباراة التي أقيمت في ريو دي جانيرو لم تفتقد إثارة الأهداف، فإن مستوى كرة القدم لا يوحي بأن ذلك قد يتغير هذا العام.

واستحوذت الإكوادور على الكرة لفترات أطول وسددت أكثر على المرمى لكنها واجهت صعوبات في تحويل هيمنتها إلى أي شيء إيجابي أمام فنزويلا.

ولم تخسر الإكوادور أمام فنزويلا في ست مباريات في مسيرة بدأت في 2011 وسيطرت على الشوط الأول قبل أن تتقدم مع تبقي ست دقائق على الاستراحة عندما وضع ايرتون بريسيادو الكرة في الشباك بعد فوضى في منطقة المرمى.

وأطلق إدسون كاستيو صاروخا بالرأس في المرمى بعد 51 دقيقة ليعادل النتيجة في أول مباراة له بالتشكيلة الأساسية دوليا مع فنزويلا قبل يركض جونزالو بلاتا لاعب المنتخب الإكوادوري بطول الملعب ليمنح فريقه التقدم 2-1 قبل 19 دقيقة على النهاية.

وكان يجب على إينر فالنسيا تعزيز تقدم الإكوادور عندما كان في وضع انفراد بالحارس قبل 12 دقيقة على النهاية لكن مهاجم فناربخشه سدد خارج المرمى.

وفي الوقت الذي بدت الإكوادور في طريقها لانتزاع النقاط الثلاث نجح هرنانديز في الوصول لتمريرة من 40 مترا داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة برأسه في شباك الحارس الذي تقطعت به السبل.

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