كولومبيا تتعادل بدون أهداف مع فنزويلا في كوبا أمريكا

المصدر: رويترز

سددت فنزويلا كرة واحدة على المرمى للمباراة الثانية على التوالي، لكنها نجحت في فرض التعادل بدون أهداف على كولومبيا في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم في جويانيا أمس الخميس.

وفنزويلا أحد منتخبين فقط فشلا في حصد لقب كوبا أمريكا وانتهت آمالها الضئيلة بالفعل قبل البطولة بعد إصابة ثمانية لاعبين بفيروس كورونا ودخولهم العزل الذاتي.

ويخضع لاعبون ومسؤولون في أربعة منتخبات من عشرة في البطولة للعزل الذاتي بسبب إصابات بفيروس كورونا.

وكان الضرر واضحا على فنزويلا، التي سددت كرة واحدة على المرمى مقابل 17 لكولومبيا وقدم الحارس فويلكر فارينز أداء مذهلا ليحافظ على شباكه نظيفة.

وأهدرت كولومبيا، التي انتصرت 1-صفر على الإكوادور في مباراتها الأولى يوم الأحد، العديد من الفرص وافتقرت للمسة الأخيرة أمام منافس دافع بشراسة.

وبدا أن ميجل بورخا منح الفوز لكولومبيا في الدقيقة 90 لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل ثم طُرد زميله لويس دياز بسبب تدخل عنيف.

وتتصدر كولومبيا المجموعة الثانية بأربع نقاط من مباراتين وتتقدم بنقطة واحدة على البرازيل التي تلعب الآن ضد بيرو.

ولدى فنزويلا نقطة واحدة من مباراتين لكنها لم تودع البطولة بعد إذ تتأهل أربعة منتخبات من خمسة في المجموعة إلى دور الثمانية.

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