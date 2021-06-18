"الآسيوي" يعتمد تطبيق "الفار" في التصفيات النهائية لكأس العالم

المصدر: د ب أ

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم امس الخميس أنه قرر رسميا تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد (فار) في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية للتأهل لكأس العالم 2022 في قطر.

وأوضح الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني أنه يواصل وضع معايير جديدة في التحكيم الآسيوي، حيث سيكون من أوائل الاتحادات القارية التي تستخدم تقنية الفيديو في التصفيات الآسيوية.

تم اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد لأول مرة في آسيا من دور الثمانية لبطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات قبل أن يتم تنفيذها عبر 32 مباراة في بطولة آسيا تحت 23 عاماً في تايلاند 2020.

في الموسم الماضي، تم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد أيضا من دور الثمانية لدوري أبطال آسيا، وهي المرة الأولى في تاريخ منافسات الأندية الآسيوية، وستعود من نفس المرحلة في عام 2021.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام نظام فار أيضا لأول مرة على الإطلاق في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2021.

ولضمان التكامل لاستخدام الفار في مسابقات الاتحاد الآسيوي، تم تنظيم العديد من دورات وندوات فار منذ مارس 2017 وتنظيم ورش عمل لضمان مواكبة تامة لأحدث تطورات تلك التقنية.

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