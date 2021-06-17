راموس يتعهد بالعودة لريال مدريد ويتمنى الحصول على المزيد من الألقاب

المصدر: د ب أ

تعهد سيرخيو راموس بالعودة لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بشكل ما في أحد الأيام وذلك خلال وداع مؤثر اليوم الخميس بعد تأكيد رحيله الوشيك.

ومن المقرر أن ينتهي عقد راموس 35 عاما بنهاية شهر يونيو، وكانت التكهنات منذ فترة طويلة تثير القلق بشأن ما سيحدث لراموس في المستقبل، حيث كان موسم 2020 / 2021 صعبا للغاية على اللاعب بسبب الإصابات والمرض.

ومنذ عدة أسابيع كانت هناك تكهنات تشير إلى أن راموس قرر الرحيل، مع عدم رغبة ريال مدريد في تلبية متطلبات عقده، وأعلن ريال مدريد أمس الأربعاء أنه سيقيم مؤتمر صحفي وحفل لتوديع راموس اليوم، مع حسم مستقبل راموس بشكل نهائي.

ورغم أن الطرفان سينفصلان، انهمرت الدموع من راموس بعد أن استعاد ذكريات 16 عاما قضاها في سانتياجو برنابيو وهي الفترة التي شهدت تتويجه بدوري أبطال أوروبا 4 مرات كجزء من 22 لقبا توج بها مع الفريق.

وقال في كلمة ألقاها أمام مسؤولي النادي :"حضرت اليوم الأول مع والدي وشقيقي، كنت أبلغ 19 عاما، مجرد طفل والآن لدي عائلتي المذهلة، زوجة وأربعة أطفال".

وأضاف:" وصلت إلى هنا مع عائلتي وسأتركه مع عائلتي، الذين كانوا دائما متواجدين معي. شكرا لهم لأنهم تواجدوا بجانبي في نجاحاتي وإخفاقاتي، لكل شخص على الاحترام وفي بعض الأوقات لتشجيعي".

وأضاف :" لرئيس النادي (فلورنتينو بيريز)، المدربين، زملائي، بدونكم لم يكن ذلك ممكنا. وأيضا العاملين بالنادي. من الصعب عدم النظر إليكم وتملأني العاطفة".

وأكد :"أود أيضا أن أشكر الجماهير، لسوء الحظ ليس ممكنا بالنسبة لكم التواجد هنا. دائما سيكون لكم مكانا في قلبي".

وأضاف :"أتمنى أن يواصل النادي الاستمتاع بالنجاح. كانت هذه تجربة فريدة، لن أخوض تجربة مشابهة، ولكنني أتطلع لفصل جديد في حياتي".

وأكد :" أريد الفوز بالمزيد من الألقاب وأتمنى أن ألعب لسنوات. هذا ليس وداعا ولكن سأراكم قريبا، لأنني سأعود يوما ما".

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