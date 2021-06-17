نادال يعلن انسحابه من أولمبياد طوكيو

المصدر: رويترز

أعلن الإسباني رفائيل نادال انسحابه من بطولة ويمبلدون للتنس وأولمبياد طوكيو اليوم الخميس وقال إنه اتخذ قراره بعد التشاور مع فريق عمله بهدف تمديد مسيرته.

وقال نادال (35 عاما) إن فترة أسبوعين بين بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون، التي تنطلق يوم 28 يونيو، ليست كافية بالنسبة له للتعافي بعد موسم شاق بالملاعب الرملية حيث خاض خمس بطولات.

وكتب بطل ويمبلدون مرتين على تويتر "قررت عدم المشاركة في بطولة ويمبلدون هذا العام والألعاب الأولمبية في طوكيو".

وأضاف "لم يكن من السهل اتخاذ القرار، لكن بعد الاستماع إلى جسدي والمناقشة مع فريقي، تفهمت أن هذا هو القرار السليم".

وشارك نادال الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى في منافسات مونت كارلو للأساتذة وبرشلونة ومدريد وروما قبل بطولة فرنسا المفتوحة.

ووصل نادال، صاحب الرقم القياسي بالتتويج باللقب 13 مرة في رولان جاروس، إلى الدور قبل النهائي قبل الخروج أمام البطل لاحقا نوفاك ديوكوفيتش عقب مباراة ملحمية من أربع مجموعات ليتعرض لثالث هزيمة فقط في البطولة الباريسية التي حقق فيها 105 انتصارات.

وتابع "واقع أن هناك أسبوعين فقط يفصلان بين رولان جاروس وويمبلدون لم يجعل القرار أسهل على جسدي للتعافي بعد موسم متطلب دائما بالملاعب الرملية.

"بذلت جهدا هائلا خلال شهرين واتخذت القرار للتركيز في أهدافي على المدى المتوسط والبعيد".

وحقق نادال ميداليتين ذهبيتين في الأولمبياد في الفردي عام 2008 في بكين والزوجي في ريو دي جانيرو 2016 حين كان يحمل علم إسبانيا.

وواصل "الألعاب الأولمبية تعني لي الكثير دائما وتمثل الأولوية للرياضي وبصفة شخصية نلت فرصة التنافس ثلاث مرات في الأولمبياد وتشرفت برفع علم إسبانيا

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