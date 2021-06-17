اليابان تدرس حضور 10 آلاف مشجع للأولمبياد

المصدر: د ب أ

ذكرت تقارير صحفية اليوم الخميس أن منظمي دورة الألعاب الأولمبية يدرسون السماح بوجود عشرة آلاف مشجع في أماكن إقامة الأولمبياد بطوكيو.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "ماينيشي شيمبون" اليوم الخميس أنه يتم التخطيط لاتخاذ القرار في اجتماع، يرجح أن ينعقد يوم الاثنين المقبل، يشارك فيه المنظمون المحليون، والحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، واللجنة الأولمبية الدولية.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" أن الحكومة تنوي عدم السماح ببيع المزيد من التذاكر عن التي بيعت بالفعل للبطولة التي تقام خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين.

وستكون كل الجماهير من مواطني اليابان، خاصة وان الجماهير الأجنبية غير مسموح لها بالدخول بسبب الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب وسط مفهوم نظافة صارم، حيث تعهدت اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمون المحليون بتنظيم آمن وسط معارضة واسعة النطاق من الراي العام.

وتظل طوكيو في حالة طوارئ على الأقل حتى يوم الأحد، وتردد أن الحكومة تفكر في وضع طوكيو في حالة شبه طوارئ خلال دورة الألعاب.

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