مكافأة غذائية للمنتخب الألماني في حال الوصول لنهائي أمم أوروبا

المصدر: د ب أ

سيكون بمقدور لاعبو المنتخب الألماني، تجاوز البرنامج الغذائي الصحي الموضوع لهم، بتناول الأسماك ورقائق البطاطس، وذلك في حال وصول الفريق إلى المباراة النهائية لكأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وقال أنطون شماوس، طاهي الفريق، في تصريحات للعدد الصادر اليوم الثلاثاء من صحيفة "ميتلبابريتشه تسايتونج"، إنه مستعد للقيام بهذا الاستثناء استنادا على قائمة مشترياته في المباريات الأخيرة.

وأضاف: "لندن لن تكون فقط مكان إقامة مباراتي قبل النهائي، لكن أيضا المباراة النهائية ستقام هناك، وفي حال وصلنا لذلك الدور فيجب أن يكون هناك سمك ورقائق البطاطس من أجل التغيير والاحتفال بهذا اليوم، والذي بخلاف ذلك لا يعد طعاما نموذجيا للرياضيين".

وكان شماوس يطبخ للفريق الألماني طوال الأربعة أعوام الماضية، وقد أبدى ثقته في أن مانويل نوير وزملائه لديهم فرصة في الحصول على طبق غير صحي.

وأوضح: "أعتقد اعتقادا راسخا بأن المنتخب الألماني يمكنه أن يصبح بطل أوروبا، الفريق لديه إمكانيات هائلة، نحن لسنا من المرشحين ويمكن أن يكون ذلك ميزة حاسمة".

ويتواجد المنتخب الألماني في مجموعة صعبة، تبدأ بمواجهة منتخب فرنسا بطل العالم اليوم الثلاثاء، فيما سيكون على الفريق مواجهة كل من منتخب البرتغال حامل لقب النسخة الماضية، ومنتخب المجر.

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