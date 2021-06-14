إصابة عضوين من منتخب كولومبيا بكورونا قبل انطلاق كوبا أمريكا

المصدر: د ب أ

أصبحت كولومبيا ثالث دولة تسجل حالات إصابة إيجابية بفيروس كورونا قبل انطلاق منافسات بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم رغم أنه لا يوجد أي لاعب مصاب.

وذكر المنتخب الكولومبي أمس الأحد أنه ثبتت إصابة المدرب المساعد وأخصائي العلاج الطبيعي ويخضعان للعزل حاليا، وذلك قبل ساعات من خوض مباراته الأولى في البطولة أمام نظيره الإكوادوري في كويابا.

وتفتتح البرازيل، التي حصلت على حق استضافة البطولة قبل وقت قصير بعد أن تم سحبها من الأرجنتين وكولومبيا بسبب فيروس كورونا وعدم الاستقرار السياسي، مباريات البطولة أمام فنزويلا في برازيليا.

كانت فنزويلا أبلغت بوجود ثمانية إصابات بين اللاعبين والعديد من أعضاء الجهاز الفني بفيروس كورونا، وهو ما جعلهم يستدعون 15 لاعبا إضافيا بعدما سمح اتحاد أمريكا الجنوبية كونميبول بتخفيف القواعد التي تحد من الأعداد وسط الوباء.

وذكرت بوليفيا أن ثلاثة لاعبين وعضو من الطاقم التدريبي أصيبوا بفيروس كورونا.

ودافع كونميبول عن قراره بنقل البطولة إلى البرازيل والتي تكافح للتعامل مع الوباء.

ويوجد في البرازيل، التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 210 مليون نسمة، 4ر17 مليون إصابة و486 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس.

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