جونسون يعبر عن دعمه لإقامة أولمبياد طوكيو

المصدر: رويترز

اكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة إنه عبر عن دعمه لإقامة أولمبياد طوكيو أثناء اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني يوشهيدي سوجا، ورحب بالجهود الرامية لإقامتها في أجواء آمنة.

وقال المتحدث باسم داوننج ستريت بعد الاجتماع الذي عقد في منتجع كاربيس باي البريطاني المطل على البحر "رئيس الوزراء عبر عن دعمه لأولمبياد طوكيو ورحب بالجهود اليابانية لضمان إقامة الألعاب بأمان".

وخلال الاجتماع الذي انعقد على هامش قمة مجموعة السبع في منتجع باي كاربيس، اتفق جونسون وسوجا على التعاون في مجموعة من القضايا من التجارة والتكنولوجيا إلى الدفاع والمناخ.

وقالت الحكومة اليابانية ومنظمو الألعاب الأولمبية إنها ستقام كما هو مقرر لها.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة في 23 يوليو تموز بعد أن تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وقالت سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة اليوم الجمعة إنها ستشعر بالامتنان إذا دعمت دول مجموعة السبع إقامة الدورة الأولمبية في موعدها المحدد هذا الصيف.



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