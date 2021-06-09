نادٍ إيطالي يكشف عن مدربه الجديد بـ"سيجارة"

المصدر: د ب أ

نشر نادي لاتسيو الإيطالي لكرة القدم رموزا تعبيرية عن السجائر على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الأربعاء، ليؤكد التقارير الإخبارية التي أشارت لتولي ماوريتسيو ساري تدريب الفريق في الموسم الجديد.

وأظهر لاتسيو على حسابه في تويتر صورة ليد تحمل سيجارة، بالإضافة لصور أخرى لفريق لاتسيو وشعار النادي والبدلة الرياضية الخاصة باللاعبين ومبنى بنك.

وسبق لساري، المعروف بأنه مدخن شره، أن تولى تدريب يوفنتوس الإيطالي موسم 2019 / 2020، كما سبق أن قاد فريقي تشيلسي الإنجليزي ونابولي الإيطالي.

وسيكون الهدف الأساسي لساري /62 عاما/ مع لاتسيو هو العودة لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما احتل الفريق المركز السادس بترتيب الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم، ليشارك ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم الجديد.

وتكهنت تقارير إخبارية بقدوم ساري لقيادة لاتسيو خلفا لسيموني إنزاجي، الذي قرر عدم تجديد عقده مع النادي، ليتولى مؤخرا تدريب إنتر، المتوج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم.

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