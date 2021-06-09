منتخب البرازيل يعزز صدارته لتصفيات كأس العالم بثنائية في باراغواي

المصدر: رويترز

أحرز نيمار هدفا مبكرا وأضاف لوكاس باكيتا هدفا في اللحظات الأخيرة لتفوز البرازيل 2-صفر على باراغواي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في أسونسيون الليلة الماضية وتحقق انتصارها السادس على التوالي في تصفيات أمريكا الجنوبية.

وسيطر نيمار على تمريرة عرضية من جابرييل جيسوس وسدد في المرمى من ثمانية أمتار ليضع المنتخب البرازيلي في المقدمة بعد مرور ثلاث دقائق.

وأكد باكيتا انتصار البرازيل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة جميلة بقدمه اليسرى في الزاوية السفلى البعيدة.

ولدى البرازيل 18 نقطة بعد ست مباريات في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات 2022 في قطر. وتتأهل الفرق الأربعة الأولى تلقائيا إلى نهائيات 2022 في قطر بينما يخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة مع فريق من قارة أخرى.

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