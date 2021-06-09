كولومبيا تتعادل مع الأرجنتين في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم

المصدر: رويترز

أحرزت الأرجنتين هدفين في أول ثماني دقائق لكنها لم تستطع الصمود أمام ضغط كولومبيا في الشوط الثاني ليتعادل أصحاب الأرض 2-2 في مباراة مثيرة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم الليلة الماضية.

وأجرى ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين خمسة تغييرات على الفريق الذي تعادل 1-1 مع تشيلي الأسبوع الماضي وبدأ فريقه المباراة بأفضل طريقة ممكنة عندما وضع كريستيان روميرو، الذي كان يخوض مباراته الدولية الثانية فقط، الكرة برأسه في الشباك بعد ركلة حرة في الدقيقة الثالثة.

وجعل لياندرو باريديس النتيجة 2-صفر بعد خمس دقائق لاحقة عندما شق طريقه وسط مدافعي كولومبيا قبل أن يضع الكرة في المرمى.

وسيطرت الأرجنتين على الشوط الأول لكن قبضتها تراخت على المباراة قبل الاستراحة بعد خروج حارسها إميليانو مارتينيز من الملعب على محفة بإصابة محتملة في الرأس.

وواجه المنتخب الأرجنتيني صعوبات في احتواء خطورة خوان كوادرادو جناح كولومبيا بينما بدأ أصحاب الأرض في صناعة المزيد من الفرص، وأضاع لويس موريل ودوفان زاباتا فرصا للتسجيل.

لكن المنتخب الكولومبي نجح في هز الشباك بعد خمس دقائق من الشوط الثاني عندما استخدم نيكولاس أوتامندي مدافع الأرجنتين ذراعه في إسقاط ماتيوس أوريبي ونجح موريل في التسجيل من علامة الجزاء.

وأتيحت فرص أيضا للأرجنتين لكن ديفيد أوسبينا حارس كولومبيا كان متألقا وتدخل مرتين بطريقة رائعة ليحرم ليونيل ميسي من التسجيل.

وفي الوقت الذي بدا أن الأرجنتين ستنجح في الصمود، أحرز البديل ميجل بورخا هدف التعادل المستحق عندما مرت تسديدته بالرأس من أسفل الحارس البديل أجوستين مارشيسن في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذه النتيجة بقي المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني خلف البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية التي تضم عشرة فرق. وتتأهل الفرق الأربعة الأولى تلقائيا إلى نهائيات 2022 في قطر بينما يخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة مع فريق من قارة أخرى.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، حققت بيرو فوزها الأول في التصفيات عندما تغلبت 2-1 على الإكوادور. ومنح كريستيان كويفا التقدم لبيرو بعد 63 دقيقة وضاعف لويس أفينكولا النتيجة قبل دقيقة واحدة على النهاية.

وسجل جونزالو بلاتا للمنتخب الإكوادوري صاحب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع. وألغى حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء احتسبت للإكوادور في بداية الشوط الثاني.

وفرضت فنزويلا التعادل بدون أهداف على أوروجواي، لتستمر في مؤخرة الترتيب بالتساوي مع بيرو وبوليفيا التي تواجه تشيلي في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

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