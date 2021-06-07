أوساكا تنسحب من المشاركة في بطولة برلين للتنس

المصدر: د ب أ

قررت نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا الانسحاب من المشاركة في بطولة برلين للتنس المقررة على الملاعب العشبية في الأسبوع المقبل، وذلك بعد انسحابها من بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) المقامة حاليا على الملاعب الرملية في باريس.

وانسحبت أوساكا من بطولة فرنسا المفتوحة دون التحدث إلى وسائل الإعلام وكانت مهددة بالتعرض لعقوبات صارمة، وذلك قبل مباراتها الثانية في باريس، وقالت إنها تعاني بشكل متكرر من الاكتئاب.

وأعلن منظمو بطولة برلين :"للأسف تلقينا أيضا إشعارا بأن نعومي أوساكا لا يمكنها المشاركة في برلين. فبعد التشاور مع إدارة أعمالها، قررت الحصول على راحة."

ولم يتضح بعد الفترة التي ستغيبها أوساكا عن الملاعب وما إذا كانت ستشارك في بطولة ويمبلدون التي تنطلق منافساتها في 28 يونيو.



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