إصابة قائد المنتخب الإسباني لكرة القدم بكورونا

المصدر: د ب أ

من المحتمل أن يشارك المنتخب الإسباني لكرة القدم في بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) بدون قائده سيرخيو بوسكيتس، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا، أمس الأحد.

وذكر الاتحاد الإسباني في بيان أن لاعب برشلونة بوسكيتس (32 عاما) ترك المعسكر التدريبي للفريق.

ولم يتم معرفة ما إذا كان اللاعب أصيب بأعراض كورونا في البداية. ولم تظهر أي نتيجة إيجابية على أي من اللاعبين الآخرين.

ويلعب المنتخب الإسباني في المجموعة الخامسة مع منتخب بولندا والسويد وسلوفاكيا. ويخوض المنتخب الإسباني أول مبارياته في البطولة يوم 14 يونيو المقبل.

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