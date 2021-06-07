ألمانيا تتوّج بكأس أمم أوروبا للشباب على حساب البرتغال

المصدر: د ب أ

توج منتخب ألمانيا تحت 21 عاما ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم للشباب، التي استضافتها المجر وسلوفينيا، عقب فوزه 1 / صفر على نظيره البرتغالي أمس الأحد في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

وتقمص لوكاس نميتشا دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف المنتخب الألماني الوحيد في الدقيقة 49، ليقود منتخب (الماكينات) للتتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق أن فاز بالبطولة عامي 2009 و2017.

ورفع نميتشا رصيده التهديفي في البطولة إلى أربعة أهداف، ليتوج بلقب هداف المسابقة القارية.

في المقابل، أخفق منتخب البرتغال في التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما واصل مسلسل فشل في المباريات النهائية للبطولة، التي خسرها للمرة الثالثة.

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