إحدى أسوأ الهزائم في تاريخ كرة القدم.. منتخب بنما يكتسح أنجيلا 13 /صفر

المصدر: د ب أ

في واحدة من أسوأ الهزائم المسجلة في تاريخ كرة القدم، اكتسح منتخب بنما نظيره منتخب أنجيلا 13 /صفر فجر الأحد في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة من تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتقمص جابريل توريس دور البطولة بتسجيله أربعة أهداف (سوبر هاتريك) لمنتخب بنما في الدقائق 35 و53 و70 و83 علما بأنه هدفيه الأول والرابع جاءا من ضربتي جزاء.

وأحرز ارماندو كوبير الهدفين الأول والثاني لبنما في الدقيقتين السابعة و18.

وجاء الهدف الخامس لبنما بنيران صديقة وسجله تافاري سميث لاعب منتخب أنجيلا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48.

فيما جاءت الأهداف الستة الأخرى لبنما عن طريق جورمان اجيلار وسيسيليو وترمان وميجيل كامارجو وجاير إبراهيم كاتوي أروسيمينا وا لبرتو كوينتيرو وفرانشيسكو بالاسيوس في الدقائق 31 و50 و58 و73 و84 و90.

الفوز رفع رصيد بنما إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة الرابعة وظل منتخب أنجيلا بدون رصيد في قاع الترتيب.

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