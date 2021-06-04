رسمياً.. تشيلسي يمدد عقد غيرو

المصدر: د ب أ

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، عن تجديد عقد مهاجمه الفرنسي أوليفيه غيرو لمدة عام إضافي.

وذكر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أنه قام بتفعيل تمديد عقد غيرو لعام إضافي، في أبريل من العام الجاري.

وأضاف أن عقد غيرو كان من المقرر أن ينتهي مع نهاية الموسم، قبل أن يتم تمديد بقاء النجم البالغ من العمر 34 عاما في غرب العاصمة لندن إلى عام آخر، بعد تواجده في الفريق لمدة ثلاثة أعوام ونصف.

وأوضح النادي اللندني أن غيرو سجل 32 هدفا للفريق منذ انتقاله إليه قادما من الفريق الآخر في العاصمة أرسنال، كما ساهم في تتويج الفريق بثلاث بطولات، وحقق لقب كأس العالم مع منتخب بلاده فرنسا في عام 2018.

وحقق تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المنتهي، وذلك عقب فوزه في المباراة النهائية على مانشستر سيتي 1 / صفر، في اللقاء الذي أقيم في مدينة بورتو البرتغالية يوم 29 من الشهر الماضي، كما أنهى الفريق الموسم في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة.

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