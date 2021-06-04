ميسي هدافاً في تعادل الأرجنتين وتشيلي بتصفيات كأس العالم

المصدر: رويترز

هز ليونيل ميسي الشباك من ركلة جزاء في الشوط الأول، لكن الأرجنتين اكتفت بالتعادل 1-1 مع ضيفتها تشيلي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 الليلة الماضية.

ونفذ ميسي ركلة الجزاء بنجاح في منتصف الشوط الأول بعد تدخل من جييرمو ماريبان على لاوتارو مارتينيز.

وأدرك أليكسيس سانشيز التعادل في الدقيقة 37 بعد تمريرة من جاري ميديل.

وأنقذ كلاوديو برافو حارس تشيلي ركلة حرة من ميسي ليحافظ على التعادل في نهاية الشوط الأول.

وكانت المباراة التي أقيمت في سانتياجو ديل إسترو هي الرسمية الأولى للأرجنتين منذ نوفمبر وقدم الفريقان أداء متواضعا.

وضغطت الأرجنتين بمرور الوقت لكن تشيلي صمدت حتى في ظل غياب أرتورو فيدال لإصابته بفيروس كورونا.

وحافظت الأرجنتين على سجلها الخالي من الهزيمة على أرضها أمام تشيلي للمباراة 35 على التوالي، كما أنها لم تخسر في آخر 12 مباراة منذ الهزيمة أمام البرازيل في قبل نهائي كأس كوبا أمريكا في 2019.

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في التصفيات المؤهلة للنهائيات في قطر برصيد 11 نقطة من خمس مباريات متأخرة بنقطة واحدة عن البرازيل التي تلعب ضد الإكوادور اليوم الجمعة.

وتأتي تشيلي في المركز السادس بخمس نقاط من خمس مباريات.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز مباشرة إلى النهائيات فيما يخوض خامس الترتيب ملحق التصفيات العالمية.

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